Es handelt sich bei Restylane Shaype laut Galderma um den ersten Hyaluronsäure-Filler, der speziell für die strukturelle Formgebung im unteren Gesichtsbereich entwickelt wurde. In einer klinischen Studie über zwölf Monate hätten 83 Prozent der behandelten Personen nach drei Monaten eine verbesserte Struktur und Definition im Kinnbereich gezeigt, teilte der Hautpflegekonzern in einem Communiqué vom Dienstag mit.