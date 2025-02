Galderma bestätigt in der Mitteilung noch einmal die Prognose, dass Nemolizumab einen Spitzenumsatz von mehr als 2 Milliarden US-Dollar erreichen könne. Dies gehe voraussichtlich über den mittelfristigen Prognosezeitraum 2023-2027 hinaus. Bis Ende 2027 peilt Galderma Blockbuster-Status für das Mittel an, also Umsätze jenseits der Milliarden-Marke.