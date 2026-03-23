Die Hautspezialistin Galderma hat in den USA eine weitere Zulassung für eines ihrer Filler-Produkte erhalten. Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat Restylane Contour zur Korrektur von eingefallenen Schläfen bei Patientinnen und Patienten ab 21 Jahren freigegeben.
Damit wird das Einsatzspektrum des Präparats erweitert, das bislang bereits für Wangenaufbau und Defizite im Mittelgesicht zugelassen ist, teilte Galderma am Montag mit. Damit könnten mit Restylane Contour nun Volumenverluste in mehreren zentralen Gesichtsbereichen adressiert werden.
(AWP)