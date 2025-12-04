Mit dem positiven Ausblick signalisiert S&P die Möglichkeit einer Ratinganhebung innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate. Voraussetzung sei, dass Galderma nicht nur die Wachstumsstrategie weiterhin umsetze, sondern auch gleichzeitig die Bilanz weiter stärke sowie die vorsichtige Finanzpolitik beibehalte.