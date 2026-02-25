Die Spritze soll die Präzision und Kontrolle bei ästhetischen Injektionen verbessern und ist für verschiedene Gesichtsbereiche sowie die Hände geeignet. Das teilte Galderma am Mittwoch mit.
Galderma hat für eine neue, ergonomisch gestaltete Spritze zur Anwendung mit der Nasha-Lidocain-Produktreihe von Restylane die Zulassung in der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und Kanada erhalten.
Die Spritze soll die Präzision und Kontrolle bei ästhetischen Injektionen verbessern und ist für verschiedene Gesichtsbereiche sowie die Hände geeignet. Das teilte Galderma am Mittwoch mit.
(AWP)
