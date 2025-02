Galderma hat für seinen Hoffnungsträger Nemluvio (Nemolizumab) nun auch in der Schweiz und Grossbritannien die Zulassung erhalten. Wie der Dermatologiekonzern am Dienstag mitteilte, darf das Mittel künftig zur Behandlung von Patienten eingesetzt werden, die entweder an mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis leiden oder an Prurigo nodularis.