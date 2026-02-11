Wie Galderma in der Mitteilung weiter schreibt, handelt es sich um die ersten und einzigen Hyaluronsäure-Injektionsprodukte, die klinisch nachweislich jugendliche Gesichtsausdrücke wiederherstellen. Restylane Refyne biete ein glattes, flexibles Gel, das sich ideal für empfindliche, ausdrucksstarke Bereiche eigne, während Restylane Defyne Bereiche wie die Kinnlinie und tiefere Gesichtsfalten stütze.