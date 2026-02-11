Wie Galderma am Mittwoch mitteilte, hat es neu Restylane Defyne und Restylane Refyne lanciert. Diese beiden Hyaluronsäure-Injektionspräparate werden zur Korrektur von mässigen bis schweren Gesichtsfalten und Falten generell eingesetzt.
Wie Galderma in der Mitteilung weiter schreibt, handelt es sich um die ersten und einzigen Hyaluronsäure-Injektionsprodukte, die klinisch nachweislich jugendliche Gesichtsausdrücke wiederherstellen. Restylane Refyne biete ein glattes, flexibles Gel, das sich ideal für empfindliche, ausdrucksstarke Bereiche eigne, während Restylane Defyne Bereiche wie die Kinnlinie und tiefere Gesichtsfalten stütze.
Diese Markteinführungen seien ein wichtiger Meilenstein für Galderma und stellen demnach ein bedeutendes Kapitel in der JPAC-Wachstumsstrategie des Unternehmens dar, die die kontinuierliche Expansion in einem der dynamischsten Märkte für ästhetische Medizin in der Region unterstützt.