In einer in den USA durchgeführten klinischen Studie der Phase IV untersuchte Galderma die Wirksamkeit, Sicherheit und Patientenzufriedenheit von Restylane Lyft oder Contour in Kombination mit Sculptra zur Wangenvergrösserung und Korrektur von Konturdefekten bei Patienten mit medikamentös bedingtem Gewichtsverlust und damit einhergehendem Volumenverlust im Gesicht.