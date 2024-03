In Deutschland hält sich die Zahl der Kandidaten indes in Grenzen. In den Startlöchern sitzen der Tankkarten-Anbieter DKV Mobility und der Fernbus-Betreiber Flix. Auch die Oldenburgische Landesbank, die drei Finanzinvestoren gehört, hält sich für börsenreif. In der Schweiz peilt der Telekomanbieter Sunrise in der zweiten Jahreshälfte eine Rückkehr an die Börse an.