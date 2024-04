Die Kotierung von Galderma an der Schweizer Börse SIX im März erbrachte knapp 2,3 Milliarden Franken. Das entspreche fast genau dem gesamten Volumen aller zehn Börsengänge in der Schweiz des letzten Jahres und sei das grösste IPO an der SIX seit Landis & Gyr im Jahr 2014, so EY. Die zweit- und drittgrössten IPO des ersten Quartals waren mit der finnischen Amer Sports und der Douglas aus Deutschland ebenfalls europäische Unternehmen.