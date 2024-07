Darüber hinaus berichtete Galderma, dass die vollständigen Ergebnisse der klinischen Phase-III-Studien Arcadia 1 und 2 mit Nemolizumab bei atopischer Dermatitis in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurden. Aktuell wartet das Unternehmen auf eine Zulassungsentscheidung für das Mittel in verschiedenen Regionen wie etwa den USA.