Die Dermatologie-Spezialistin Galderma hat in Schweden eine Erweiterung für ihre Herstellungslizenzen erhalten. Die Lizenzanpassung sei im Anschluss an eine sogenannte GMP-Inspektion (Good Manufacturing Practices) des Galderma-Kompetenzzentrums in Uppsala erfolgt. Damit könne Galderma nun RelabotulinumtoxinA (QM1114) herstellen und bioanalytisch prüfen. RelabotulinumtoxinA ist den Angaben zufolge ein flüssiger Neuromodulator der nächsten Generation in der injizierbaren Ästhetik. Laut Galderma zählt er zu den wichtigsten Innovationen in der Pipeline.