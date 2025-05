Galderma finanziert den Rückkauf aus vorhandenen liquiden Mitteln. Die Abwicklung ist per 2. Juni vorgesehen. Das Unternehmen mit Sitz in Zug will die zurückgekauften Aktien im Eigenbestand halten und für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, strategische Projekte oder Treasury-Zwecke nutzen. Der Rückkauf habe aber keine Auswirkungen auf finanziellen oder strategischen Ziele.