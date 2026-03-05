Mit Blick auf die Regionen konnte Galderma sowohl in den USA als auch in den internationalen Märkten zulegen. So setzte die Gruppe international annähernd 3 Milliarden (+13,8 Prozent kWk) um, während die Einnahmen in den USA bei 2,2 (+23,3 Prozent kWk) lagen. Gerade der US-Markt hatte zu Jahresbeginn 2025 wegen der verheerenden Feuer in der Region Los Angeles geschwächelt, da eine Reihe von Schönheitskliniken abgebrannt waren.