Im August erhielt Galderma in den USA die Zulassung für die Behandlung von Erwachsenen mit Prurigo nodularis. Derzeit laufen Zulassungsanträge in Australien, Singapur, der Schweiz sowie in Kanada, Brasilien und Südkorea. Darüber hinaus werde Galderma in den kommenden Monaten weitere Anträge bei anderen Zulassungsbehörden einreichen, hiess es.