Der Hautpflegespezialist Galderma wird am diesjährigen Fachkongress Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress (AMWC) in Dubai neue Daten aus seinem Portfolio präsentieren. Dabei werde Galderma Daten aus dem Bereich der personalisierten oder auch der regenerativen Schönheitsbehandlungen vorstellen, kündigte das Unternehmen am Mittwoch an.