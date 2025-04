Das neue Hautpflegeprodukt von Galderma soll dank einer verbesserten Formel der Gesichtsalterung stärker entgegenwirken. Die neue Alastin-Formel werde noch in diesem Monat in den Vereinigten Staaten auf den Markt gebracht, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Derweil arbeite Galderma daran, diese auch auf anderen internationalen Märkten einzuführen, auf denen Alastin bereits erhältlich ist.