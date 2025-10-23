:Nicht nur hat der Hautpflegekonzern in den ersten neun Monaten 2025 besser als erwartet abgeschnitten. Das Unternehmen hat auch gleich den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht.Wie den am Donnerstag vorgelegten Zahlen zu entnehmen ist, verlief das Wachstum speziell im dritten Quartal überraschend stark. Dies ist den zahlreichen Analystenkommentaren zu entnehmen. Bemerkenswert ist, dass sich das Wachstum über alle Regionen und Sparten erstreckte, obschon Analysten im Vorfeld gerade bei einigen Geschäftsfeldern zurückhaltend waren.