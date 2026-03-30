Die Ergebnisse einer Phase-II-Studie werden demnach im Rahmen einer Late-Breaking-Session auf der Jahrestagung vorgestellt, die noch bis am 31. März in Denver stattfindet. Die Daten zeigen laut Galderma, dass das Medikament bei Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren gut verträglich ist und sowohl Hautveränderungen als auch Juckreiz deutlich reduziert. Diese Verbesserungen traten bereits in den ersten Wochen der Behandlung auf und hielten über einen Zeitraum von bis zu einem Jahr an.