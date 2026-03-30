Das Dermatologieunternehmen Galderma legt neue Studiendaten zu dem Wirkstoff Nemolizumab am Fachkongress «American Academy of Dermatology» (AAD) vor. Die Ergebnisse belegen die Wirksamkeit von Nemolizumab bei Kindern mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis (atopischer Dermatitis), wie das Unternehmen am Wochenende mitteilte.
Die Ergebnisse einer Phase-II-Studie werden demnach im Rahmen einer Late-Breaking-Session auf der Jahrestagung vorgestellt, die noch bis am 31. März in Denver stattfindet. Die Daten zeigen laut Galderma, dass das Medikament bei Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren gut verträglich ist und sowohl Hautveränderungen als auch Juckreiz deutlich reduziert. Diese Verbesserungen traten bereits in den ersten Wochen der Behandlung auf und hielten über einen Zeitraum von bis zu einem Jahr an.
Neurodermitis ist den Angaben zufolge die häufigste entzündliche Hauterkrankung im Kindesalter und betrifft bis zu ein Viertel aller Kinder. Besonders bei schwereren Verläufen sind die Behandlungsmöglichkeiten bislang begrenzt.
Die neuen Ergebnisse bestätigen gemäss Galderma frühere Erkenntnisse zur Wirksamkeit und Sicherheit von Nemolizumab bei Jugendlichen und Erwachsenen, für die das Medikament in mehreren Ländern bereits zugelassen ist.
Nemolizumab gehört zu den modernen Antikörpertherapien und greift gezielt in Signalwege ein, die Entzündungen und Juckreiz bei Neurodermitis auslösen.