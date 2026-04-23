Zwischen Januar und März setzte Galderma knapp 1,5 Milliarden US-Dollar um und damit 30,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Zu konstanten Wechselkursen waren es 25,5 Prozent, wie aus einem Communiqué hervorgeht. Damit hat Galderma das eigene Wachstumsziel sogar noch übertroffen. Allerdings hatte das Management bereits im Vorfeld angekündigt, dass der Jahresauftakt wegen tieferer Vergleichszahlen im Vorjahr stärker ausfallen könnte. Gewinnzahlen legt Galderma zu den ungeraden Quartalen nicht vor.