Am Mittwoch und Donnerstag haben ein oder mehrere Manager von Galderma grössere Aktienpakete verkauft. Insgesamt summierten sich die drei Deals auf rund 5,1 Millionen Franken, wie am Freitag publizierten Offenlegungsmeldungen an die Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation (SER) zu entnehmen ist.