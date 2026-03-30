Deutlich grösser waren jedoch die Transaktionen vom 24. bis 25. März, die jeweils ein exekutives Verwaltungsratsmitglied tätigte. An beiden Tagen wurden Aktien gekauft und nahezu zeitgleich wieder verkauft. Wie am Markt vermutet wird, könnte es sich dabei um die Ausübung von sogenannten Aktienoptionen handeln. Das bedeutet, dass Titel zum günstigeren Ausübungspreis erworben und sofort zum höheren Marktpreis veräussert werden.