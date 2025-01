Ergebnisse der «RELAX»-Studie hätten die hohe und anhaltende Wirksamkeit des Faltenmittels bestätigt. So sei in der klinischen Phase-IIIb-Studie die Wirksamkeit der einmaligen Behandlung mit Relfydess bei mittelschweren bis schweren Zornesfalten über sechs Monate hinaus bestätigt worden, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.