Nemluvio (Nemolizumab) ist zur Behandlung der beiden Hautkrankheiten atopische Dermatitis und Prurigo nodularis zugelassen. In beiden Fällen handelt es sich um schwächende Hauterkrankungen, die die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und Symptome wie anhaltenden Juckreiz, Hautläsionen und schlechte Schlafqualität mit sich bringen. Juckreiz ist eines der belastendsten Symptome beider Erkrankungen, heisst es in dem Communiqué weiter.