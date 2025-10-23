Mit Blick auf die Regionen konnte Galderma sowohl in den USA als auch in den internationalen Märkten zulegen. Gerade der US-Markt hatte zu Jahresbeginn wegen der verheerenden Feuer in der Region Los Angeles geschwächelt. In Malibu oder Santa Monica waren eine Reihe von Schönheitskliniken abgebrannt, wo sich die Hollywood-Beautys aufspritzen lassen. Darunter hatten die Verkäufe zeitweise gelitten. Dass diese Probleme behoben sind, zeigt das Umsatzplus von 28,9 Prozent im dritten Quartal.