Das erst seit einem Monat an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen erzielte einen 12,3 Prozent höheren Nettoumsatz von 1,07 Milliarden Dollar, wie es am Mittwoch bekanntgab. Das entspricht zu konstanten Wechselkursen einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 12,4 Prozent.