Das Wachstum habe sich «über die Produktkategorien und geografischen Regionen» hinweg gezeigt. So habe das Geschäft mit der «injizierbaren Ästhetik», zu dem beispielsweise Lippenfüller gehören, in der Berichtswährung um 7,0 Prozent auf 547 Millionen Dollar zugelegt. Allerdings gingen in den USA die Umsätze mit Füllern und Biostimulatoren nicht zuletzt wegen einer starken Vergleichsbasis im ersten Quartal 2024 um 4,7 Prozent zurück.