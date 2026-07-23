Zweistellige Wachstumsraten

Im Geschäft mit ästhetischen Behandlungen, zu denen unter anderem Faltenbehandlungen mit Botulinumtoxin sowie Hautfüller zählen, stieg der Umsatz währungsbereinigt um 12,1 Prozent auf 1,4 Milliarden. Wachstumstreiber waren vor allem die hohe Nachfrage nach Faltenbehandlungen, die Einführung neuer Produkte sowie weitere Marktanteilsgewinne. Im Bereich medizinische Hautpflege legte der Umsatz um 16,4 Prozent auf 848 Millionen Dollar zu, getragen durch eine starke Nachfrage nach den Marken Cetaphil und Alastin, einen stark wachsenden E-Commerce-Kanal sowie zahlreiche Produktinnovationen und internationale Markteinführungen.