Die Studienautoren haben die Gesamtrendite für Aktionäre von Hunderten von Unternehmen analysiert, die im Laufe der Geschichte des S&P 500 in den Index aufgenommen oder daraus entfernt wurden. Das Resultat: Die Aufnahme in einen Aktienindex (oder der Ausschluss daraus) wirkt sich zwar tendenziell auf den Aktienkurs aus, doch dieser Effekt verflüchtigt sich innerhalb weniger Wochen. Investoren fokussierten sich zunehmend wieder auf die fundamentalen Geschäftsdaten. Sollten sich die Aktien von Galderma, Sandoz und Co. in den nächsten Woche doch noch gemäss der alten These verändern, so wäre dies nur von kurzer Dauer.