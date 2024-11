In der Studie wurde der Wirkstoff bei Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer Prurigo nodularis eingesetzt, wie Galderma am Donnerstag mitteilte. Auch in dieser Studie seien alle gesteckten Ziele erreicht worden. Diese Ergebnisse bildeten zusammen mit den Daten der OLYMPIA-2-Studie die Grundlage für die kürzlich erfolgte Zulassung von Nemolizumab zur Behandlung von Erwachsenen mit Prurigo nodularis durch die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA.