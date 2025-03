Die Zunahme sei vor allem auf gestiegene Volumina sowie einen vorteilhaften Produktmix zurückzuführen, heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag. Dabei legte Galderma in allen Produktbereichen zu. Regional betrachtet, legten die Einnahmen in den internationalen Märkten zwar zweistellig zu, in den USA blieb der Umsatz unterdessen konstant gegenüber 2023. Das Unternehmen verkauft sowohl «injizierbaren Ästhetik» als auch die hierzulande bekannte Sonnencreme Daylong.