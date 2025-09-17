In der Studie befasst sich der Hautpflegekonzern Galderma mit den Auswirkungen des modernen Lebens und der städtischen Umwelt auf empfindliche Haut. Wie die Ergebnisse einer in China durchgeführten klinischen Studie unter realen Bedingungen zeigen, haben der moderne Lebensstil und Umwelteinflüsse einen erheblichen Einfluss auf Menschen mit empfindlicher Haut. Sie neigten in einem höheren Mass zu Entzündungen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.