In verschiedenen Präsentationen wurden aktuelle Ergebnisse zu den Produkten Restylane, Sculptra und Relfydess vorgestellt. Die präsentierten Studien umfassten u.a. Ergebnisse zur Behandlung von Volumenverlust im Gesicht, insbesondere bei Patientinnen und Patienten mit medikamenteninduziertem Gewichtsverlust, sowie zur Anwendung von Restylane bei Kinnprofilkorrektur, Schläfenauffüllung und Faltenbehandlung im Dekolleté.