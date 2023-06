Der Gesundheitskonzern Galenica beteiligt sich mit 16 Prozent am E-Health-Anbieter AD Swiss. Damit will der Berner Konzern die integrierte und vernetzte Gesundheitsversorgung in der Schweiz weiter vorantreiben. Über den Kaufpreis der Aktien haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

05.06.2023 07:08