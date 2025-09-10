Der Vollzug erfolgte am 9. September nach Zustimmung der Eidgenössischen Wettbewerbskommission (Weko), wie Galenica am Mittwoch mitteilte. Labor Team wird als eigenständige Geschäftseinheit «Galenica Diagnostics» im Segment Products & Care geführt und weiter unter der Marke Labor Team auftreten. Das bisherige Management um CEO Alain Cahen behält die operative Verantwortung.