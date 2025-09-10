Der Vollzug erfolgte am 9. September nach Zustimmung der Eidgenössischen Wettbewerbskommission (Weko), wie Galenica am Mittwoch mitteilte. Labor Team wird als eigenständige Geschäftseinheit «Galenica Diagnostics» im Segment Products & Care geführt und weiter unter der Marke Labor Team auftreten. Das bisherige Management um CEO Alain Cahen behält die operative Verantwortung.
Mit der Übernahme könne man neben Medikamenten- und Produktangeboten künftig auch Labordienstleistungen aus einer Hand anbieten, teilte Galenica weiter mit. Langfristig plant der Berner Gesundheitskonzern zudem, im Rahmen regulatorischer Möglichkeiten ausgewählte diagnostische Leistungen auch in Apotheken anzubieten.
(AWP)