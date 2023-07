So werde der EBIT im ersten Halbjahr durch Sonderfaktoren in der Höhe von 9,8 Millionen Franken belastet, was sich auch auf das Gesamtjahr negativ auswirke, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Neu erwartet Galenica für 2023 einen EBIT in etwa auf Vorjahresniveau. Bisher ging das Unternehmen von einem Gewinnwachstum von 4 bis 7 Prozent aus.