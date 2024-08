Wie die Gruppe am Dienstag mitteilte, setzte sie in den ersten sechs Monaten 1,9 Milliarden Franken um, ein Plus von 2,6 Prozent. Zum Vergleich: Für die ersten vier Monate hatte Galenica noch ein Umsatzplus von 4,8 Prozent ausgewiesen. Vor allem in den Monaten Mai und insbesondere Juni sei das Wachstum stark abgebremst worden, heisst es in der Mitteilung.