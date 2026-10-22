Für das Gesamtjahr hält Galenica an den bisherigen Zielen fest. Finanzchef Julian Fiessinger zeigte sich trotz der vorübergehenden Wachstumsabschwächung im Grosshandel zuversichtlich. Nach der erfolgreichen IT-Umstellung bei Galexis rechne er im Schlussquartal wieder mit einer höheren Wachstumsdynamik. "Wir sind damit weiterhin auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen", so Fiessinger.