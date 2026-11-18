Die von der Galenica-Tochter Verfora übernommene Qpharma ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Polen und seit mehr als 20 Jahren im Gesundheitsmarkt tätig. Das Unternehmen vermarktet und vertreibt verschreibungspflichtige Medikamente, rezeptfreie Produkte und Nahrungsergänzungsmittel. Der Umsatz liegt im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.