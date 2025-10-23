Beitrag von Labor Team

Galenica hat nun aufgrund der Integration der Labor Team Gruppe erwartungsgemäss auch den Ausblick für das Gesamtjahr 2025 revidiert. Neu erwartet der Konzern ein Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent, nachdem er zuvor von einem Anstieg von 3 bis 5 Prozent ausgegangen war. Das EBIT-Wachstum erwarten die Galenica-Verantwortlichen neu einen Wert von 10 bis 12 Prozent nach davor 7 bis 9 Prozent.