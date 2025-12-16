Der Apotheken- und Gesundheitskonzern Galenica erhöht seine Beteiligung an der Online-Drogerie Puravita per Anfang 2026 auf 80 von bislang 34 Prozent und wird damit Mehrheitsaktionärin. Mit dem Schritt werde das Online-Angebot im Drogerie- und Freisortiment weiter gestärkt, teilte Galenica am Dienstag mit. Gleichzeitig hält der Konzern an seiner Strategie fest, digitale und stationäre Vertriebskanäle enger miteinander zu verknüpfen. Angaben zum Kaufpreis macht Galenica nicht.