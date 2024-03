Der Gesundheitskonzern Galenica und der Versicherer Axa wollen gemeinsam die Apotheke als erste Anlaufstelle in Gesundheitsfragen promoten. Axa übernehme neu die Kosten für Gesundheitsberatungen in der Apotheke, um so die Kosten im Gesundheitswesen weiter zu senken, teilte der Versicherer am Dienstag mit.