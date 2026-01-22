Auf Gruppenebene setzte Galenica im vergangenen Geschäftsjahr 4,14 Milliarden Franken um, ein Plus von 5,5 Prozent, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht. Damit hat das Unternehmen das eigene Ziel, den Umsatz zwischen 4 und 6 Prozent zu steigern, erfüllt. Zudem ist dies das höchste Umsatzniveau in der Firmengeschichte.