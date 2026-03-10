Für 2026 stellt der Konzern weiteres Wachstum in Aussicht: So geht die Gruppe beim Umsatz von einem Zuwachs zwischen 5 und 7 Prozent aus. Der adjustierte EBIT soll 2026 etwas um 6 bis 8 Prozent zulegen. Die Dividende wiederum soll erneut mindestens auf Vorjahresniveau zu liegen kommen.