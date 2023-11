Signa Retail Selection hat beim zuständigen Gericht eine sogenannte “Nachlassstundung” beantragt, ein Instrument des Schweizer Insolvenzrechts, mit dem Vollstreckungen von Gläubigern verhindert werden können, teilte die in Zürich ansässige Firma mit. Signa Holding beantragte am Mittwoch in Wien Insolvenz, nachdem die Suche nach neuen Geldgebern in den letzten Wochen scheiterte.