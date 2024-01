Die über Jahre kriselnde Kette stellt damit den dritten Insolvenzantrag binnen gut drei Jahren. Dieses Mal sieht der Konzern die Gründe aber in der Signa-Insolvenz und nicht in eigenen Verlusten. Galeria geht zudem in ein Regelinsolvenzverfahren, anders als in der Vergangenheit handelt es sich nicht um ein Verfahren in Eigenverwaltung. Das Galeria-Management bleibt im Amt, hängt aber wesentlich an den Entscheidungen des vorläufigen Insolvenzverwalters.