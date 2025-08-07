Hohe Vermögensabflüsse

Deutlich geschrumpft sind die verwalteten Vermögen, die sich per Ende Juni noch auf 12,7 Milliarden Franken beliefen gegenüber 16,3 Milliarden per Ende 2024. Für die hohen Abflüsse macht das Unternehmen in erster Linie Veränderungen im European-Equity-Team und den Wechsel zu Swiss Re in Bezug auf GAMs Cat-Bond-Fonds verantwortlich.