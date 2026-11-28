Das Hedgefonds-Geschäft verkaufte er später an ABN Amro. Mit dem Investmentarm des französischen Milliardärs Xavier Niel gründete er die Aktivistengruppe NewGAMe. Die setzte sich im Übernahmekampf um GAM gegen Liontrust Asset Management durch. Saporta wechselte im Oktober 2023 als globaler Leiter für Anlagen und Produkte sowie Co-Leiter/Co-CIO des Bereichs «Alternatives» zu GAM und wurde im Juli 2025 zum Konzern-CEO ernannt. Dort ist er mit der Restrukturierung des Asset Managers gut beschäftigt und trägt die Verantwortung für die Kundenvermögen.
Albert Saporta hat seinen Lebensmittelpunkt in Genf, ist als Firmenchef aber viel unterwegs. Der Asset Manager hat Standorte in 16 Ländern, der Hauptsitz befindet sich in Zürich.
Düstere Prognose
Saporta ist für starke Meinungen und kernige Aussagen bekannt. Anders als die zahlreichen Daueroptimisten unter den Vermögensverwaltern hält er die Aktienmärkte, insbesondere in den USA, derzeit für extrem überbewertet. Er befürchtet, dass ein starker Einbruch bevorsteht, und bevorzugt daher Absolute-Return-Strategien wie Hedgefonds, Rohstoffe und bestimmte Anleihenlösungen wie Katastrophenbonds oder Private Credits aus Schwellenländern.
Saporta weiss sich auch abseits der Geldanlage gut zu beschäftigen. Als Absolvent eines französischen Konservatoriums tritt er als Jazzpianist auf. Er hat in Brasilien Alben aufgenommen und besitzt eine Kunstgalerie in Genf, die sich auf zeitgenössische Kunst fokussiert. Sportlich fühlt sich der Genfer auf zwei Brettern wohl: Im Winter fährt er mit Freunden in den Savoyer Alpen Ski, im Sommer Wasserski in Saint-Tropez. Ausserdem ist er ein begeisterter Golf- und Tennisspieler. Besonders beeindrucken ihn die passionierten Tennisprofis. Bei ihnen sieht er Parallelen zu seinem Job. «Auch wir sind ständig gefordert, die Märkte schlafen nie.»