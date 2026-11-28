Saporta weiss sich auch abseits der Geldanlage gut zu beschäftigen. Als Absolvent eines französischen Konservatoriums tritt er als Jazzpianist auf. Er hat in Brasilien Alben aufgenommen und besitzt eine Kunstgalerie in Genf, die sich auf zeitgenössische Kunst fokussiert. Sportlich fühlt sich der Genfer auf zwei Brettern wohl: Im Winter fährt er mit Freunden in den Savoyer Alpen Ski, im Sommer Wasserski in Saint-Tropez. Ausserdem ist er ein begeisterter Golf- und Tennisspieler. Besonders beeindrucken ihn die passionierten Tennisprofis. Bei ihnen sieht er Parallelen zu seinem Job. «Auch wir sind ständig gefordert, die Märkte schlafen nie.»