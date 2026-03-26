Laut dem seit Mitte 2025 amtierenden CEO Albert Saporta Jahr sollte das Ausmass der Transformation von GAM in den vergangenen zwei Jahren aber nicht unterschätzt werden. «Wir haben bewahrt, was GAM auszeichnet - ein wegweisendes 40-jähriges Erbe, institutionelle Investmentkompetenzen und tief verankerte Kundenbeziehungen - während wir an anderer Stelle Komplexität reduziert haben.» Das Ergebnis sei eine Plattform mit einem Alternatives-Angebot im Kern, ergänzt durch High-Conviction-Aktienstrategien und Wealth Management.