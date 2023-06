Weiter in den roten Zahlen

Zudem veröffentlicht GAM im Zusammenhang mit dem öffentlichen Tauschangebot von Liontrust einen detaillierten Zwischenbericht für das erste Quartal 2023. Damit werde sichergestellt, dass die zuletzt veröffentlichten Ergebnisse von GAM am Ende der Hauptangebotsfrist, die voraussichtlich am 25. Juli 2023 endet, weniger als sechs Monate alt seien, teilte GAM am Mittwoch mit. Dies verlangten die Bestimmungen der Übernahmekommission.